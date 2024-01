ASSYSTEM recrute 75 nouveaux collaborateurs en 2024

Assystem, société internationale d'ingénierie, de services digitaux et de management de projet, poursuit sa croissance dans le Grand Est et recrute 75 nouveaux collaborateurs dans la région en 2024.



Essentiellement recrutés en CDI (+90% des contrats), ces futurs collaborateurs viendront épauler les experts d’Assystem déjà basés dans le Grand Est sur de nombreux projets d’envergure : développement de l'énergie nucléaire, des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la modernisation des réseaux électriques et de la décarbonation des transports et des infrastructures.

Parmi les différents postes ouverts au sein de nos 4 filières opérationnelles (Opérations/Management, Technique, Projet, Commerce) : des ingénieurs projet, chefs de projet, et PMO IT/Digital (Project Management Officer), des ingénieurs et techniciens en électricité, automatisme, génie civil, sûreté mais aussi des ingénieurs PLM (Product Life Management), product owner, développeurs, des ingénieurs commerciaux et des business managers.

De plus, en tant qu’entreprise engagée auprès des nouvelles générations, les postes proposés par Assystem sont réservés aux profils juniors (0-3 ans d’expérience), mais aussi aux profils confirmés (4-10 ans d’expérience) et expérimentés (+ de 10 ans d’expérience).

Toutes les offres d’emplois, ainsi que les propositions de stage et d’alternance sont disponibles directement sur le site internet d’Assystem : assystem.com/fr/carriere

Ouvrir les horizons de la transition énergétique avec Assystem

Acteur majeur de la transition énergétique, Assystem continue d’aligner sa stratégie de recrutement avec ses engagements environnementaux, en cherchant à relever le défi du siècle : réussir le « Switch » vers une énergie bas-carbone. Le groupe accompagne le déploiement des énergies renouvelables en offrant des opportunités d’emploi dans les secteurs de l'hydrogène, des réseaux électriques, du transport ferroviaire, ainsi que du nucléaire.

C'est d'ailleurs en tant qu’expert et acteur incontournable du secteur nucléaire, qu’Assystem s’est associé à France Travail (anciennement Pôle Emploi) pour mettre en place un dispositif de « promotions », encourageant notamment la formation de profils “hors-nucléaire”. Représentant 400 heures de formation, ces promotions comprennent des cours théoriques, une immersion sur le terrain, ainsi qu’un encadrement des personnes formées par des experts référents. Avant même le début de leur formation, les participants sélectionnés signent une promesse d’embauche chez Assystem, conditionnée à leur réussite de cette formation. D’abord déployé sur quatre régions dans l'hexagone, ce dispositif a été étendu à l'ensemble du territoire en novembre 2023, suite à la signature d’une convention nationale.

Une politique de recrutement engagée pour nos Switchers

Au niveau national, Assystem a pour ambition de recruter plus de 1 500 personnes par an dans le secteur du nucléaire, sur les prochaines années, dont 60% de profils issus du secteur hors-nucléaire, permettant ainsi de continuer de développer la filière en formant les ingénieurs et techniciens de demain, et apportant une réponse concrète au besoin de compétences actuel de la filière.

En tant qu’employeur engagé, Assystem s’appuie sur une stratégie RH innovante et responsable, cherchant toujours à remettre l’humain au centre des échanges. Cela se traduit notamment par des méthodes de recrutement et critères de sélection portés sur l’individuel et mettant en lumière l’importance des « soft skills » des candidats (personnalité, motivation, objectifs professionnels, etc.) en complément des compétences techniques liées au poste. Réel pilier de la stratégie RH d’Assystem, le Leadership Model by Assystem est également un point de référence central, permettant d’assurer le respect des valeurs de l’entreprise, en proposant un référentiel commun qui définit les qualités humaines clés adoptées par les Switchers. Il pose aussi un cadre d’exigence permettant aux Switchers d’évoluer dans un environnement sain, encourageant notamment apprentissage et agilité, propice à l’épanouissement et au développement de chacun.