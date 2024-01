NGE recrute en Bourgogne Franche Comté : 40 postes à pourvoir immédiatement en CDI

Avec 4 000 personnes recrutées par an et une croissance continue depuis 20 ans (+12 % en progression annuelle moyenne), NGE poursuit sa dynamique de recrutement en France.

Pour la Région Bourgogne Franche Comté, nouvelle entité Multimétiers créée par NGE il y a un an, ce sont 40 postes à pourvoir immédiatement pour poursuivre le développement de cette entité.

NGE recrute et forme ses futurs collaborateurs sur les métiers « traditionnels » du BTP pour assurer la construction et l’entretien d’infrastructures essentielles et intègre de nouvelles compétences sur des métiers émergents en lien avec la transition écologique. Une démarche volontariste pour répondre à un carnet de commandes solide et pallier la pénurie de main d’œuvre dans un des premiers secteurs qui recrute en France : le BTP.

En l’occurrence, pour la Région Bourgogne Franche Comté dont la direction est installée à Dijon avec plusieurs antennes à Besançon et Chalon-sur-Saône, l’enjeu est de soutenir le développement de ce périmètre géographique en répondant aux besoins d’effectifs sur tous les métiers : terrassement, voirie, réseaux, travaux routiers, génie civil... et de passer rapidement de 80 personnes en CDI à 120 personnes.

« « Les 14 Régions NGE représentent plus de 1,3 Md€ du chiffre d’affaires du Groupe.

Avec une augmentation continue de l’activité en Régions estimée à

10 % par an, nos besoins en recrutement sont toujours importants. Notre volonté est bien d’intégrer et de fidéliser sur le long terme les personnes qui nous rejoignent. »

Stéphane Perez, directeur général délégué de NGE

« Nous intervenons sur des infrastructures clés de la région qui soutiennent le développement économique et la dynamique du territoire. Notre carnet de commandes nous permet d’être confiants et de proposer des postes pour différents profils sur des métiers en tension (conducteurs d’engins, géomètres, techniciens, cadres exploitants...) avec la possibilité de former les personnes dans notre propre CFA. Le recrutement, c’est non seulement un investissement pour l’avenir mais aussi la mission première d'une entreprise telle que la conçoit NGE. Il est du devoir et de la responsabilité des entreprises - implantées dans la région et qui le peuvent - d'embaucher et de former. Chez NGE, le recrutement est un axe structurel de développement pour soutenir la croissance de nos activités. » Jean-Marie Costa, directeur opérationnel NGE Région Grand Est et Région Bourgogne Franche Comté