AVIS DE DECES - Madame Odette ANDRÉ

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie-Françoise FAURE,

sa nièce ;

Jean-Jacques FAURE,

son neveu ;

Carine, Sandrine, Bruno et Xavier LORET, ses petits-neveux et ses petites-nièces,

et leurs familles,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Odette ANDRÉ

survenu le 27 janvier 2024,

à l'âge de 92 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le 1er février 2024, à 15h30, en l'église Saint-Cosme de Chalon-sur-Saône, suivie de l'inhumation au cimetière Nord de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.