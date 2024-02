Vous êtes chef d'entreprise ? Vous êtes en difficulté ? La Saône et Loire bénéficie du dispositif Casques Bleus

Depuis la fin d'année, la CPME de Saône et Loire a adhéré au dispositif Casques Bleus. Une manière d'appuyer concrètement leurs adhérents et chef d'entreprise dans leur détresse quotidienne face à des situations économiques et sociales qui peuvent aboutir au pire.

Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire, était venu en personne, en toute fin d'année, pour saluer le travail de la CPME au profit de ses adhérents. En s'association au dispositif Casques Bleus, créé en 2018 en Franche-Comté, le chef d'entreprise prend une toute autre dimension. Le bien-être au travail, évoqué lorsqu'il s'agit d'un salarié, a longtemps écarté maladroitement le chef d'entreprise.

Il n'est un secret pour personne, d'autant plus que les enquêtes se multiplient pour confirmer les choses que les entreprises sont sous tension. Inquiétude sur la diminution du chiffre d'affaire, inquiétudes sur la baisse de la trésorerie disponible, inquiétudes sur les marges dégagées... le champ est tellement large, que les chefs d'entreprise doivent sans cesse trouver des espaces de vie permettant de s'aérer.

La hausse des prix sur les fournitures a même accéléré ce sentiment d'impuissance, au point de provoquer des burn-out en nombre du côté des chefs d'entreprise. Des situations qui peuvent aller jusqu'à la décision fatale.

Et c'est en ça que le dispositif Casques Bleus prend toute son utilité.

Face à une situation qui se complexifie de plus en plus, le chef d'entreprise est malgré toutes les apparences, bien seul, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions et pire encore de les assumer. Même si les services juridiques et comptables sont bien présents dans la vie de l'entreprise, ces derniers sont les premiers à sortir le parapluie en cas de tempête. Prévenir les souffrances psychologiques, anticiper des situations ingérables socialement, discuter, trouver des solutions, le dispositif Casques Bleus n'a pas vocation à juger mais bien à accompagner et éviter le drame.

Né à Belfort, le dispositif gagne en efficacité et en densité au fil des années, pour s'installer dans l'ensemble de la région.

Des chefs d'entreprise qui parlent aux chefs d'entreprise

Plutôt que d'avoir recours à la multitude de coachs en tout genre qui fleurissent à tout va ces dernières années, le dispositif se veut comme un maillage de chef d'entreprise à chef d'entreprise, en toute discrétion et en toute confidentialité. Une manière rassurante, d'effacer tous les points de blocage, susceptibles d'inquiéter ou de soulever des réserves. Un dispositif qui s'adresse à tout moment de la vie de l'entreprise. Que l'entreprise aille trop bien ou qu'elle aille trop mal, toutes les options sont possibles dans le dispostif, parce que le trop-plein peut engendrer bien souvent des situations sociales particulièrement difficiles à supporter.

Une intervention qui doit se faire bien en amont du tribunal de commerce. Et c'est là où réside l'intérêt du dispositif... ne pas attendre la dernière issue. Pour cela, tous les acteurs de la vie économique sont sensibilisés afin de jouer les lanceurs d'alerte.

GPA Casques Bleus

Dispositif agréé de soutien aux entreprises de Saone-et-Loire et de leurs dirigeants

09 70 24 12 85

contact@gpacasquesbleus71.fr

N'attendez pas !

Ne restez pas seul(e) !

Des chefs d'entreprise vous tendent la mains.