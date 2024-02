Espace des Arts / Conservatoire du Grand Chalon : ' ORCHESTRE DES PAYS DE SAVOIE'

Avec sa silhouette éternellement juvénile, l’immense pianiste français Alexandre Tharaud interprète une œuvre prédestinée : le Concerto n°9 dit « Jeunehomme » de Mozart. Composé en 1777 (à l’intention d’une certaine Mademoiselle Jeunehomme !), ce grand concerto romantique pour piano est le premier du compositeur autrichien qui, alors âgé de 21 ans, éclate les carcans du style galant.

Benjamin Britten n’est guère plus âgé (24 ans) quand il compose ses Variations on a theme of Frank Bridge. S’inspirant d’un thème de son premier professeur, le compositeur britannique livre une œuvre d’une étonnante richesse. Toutes les possibilités techniques d’un orchestre à cordes y sont utilisées : trémolos, pizzicatos, harmoniques, col legno…

