BASKET FAUTEUIL - L'Elan Chalon doit remporter la mise face à Marseille ce samedi après-midi au Colisée

Après une défaite sur le fil contre les HORNETS Le CANNET (champion de France en titre et récent vainqueur de la coupe de France), la victoire est impérative ce samedi 03 février à 16 heures au Colisée contre le HSB MARSEILLE pour ne pas hypothéquer nos chances d'accrocher les play offs, play offs qui se joueront à domicile au Colisée les 17 et 18 mai 2024.

Ce samedi, les Rouge et Blanc devraient enthousiasmer le public chalonnais... d'autant plus sur le terrain du Colisée. Un match qui coûtera double dans l'esprit des joueurs. Une victoire permettrait de relancer la machine, d'autant plus que la défaite de 6 petits points contre Le Cannet a laissé un goût amer. Et puis, la victoire ce samedi après-midi, permettrait d'envisager le maintien dans l'élite nationale du basket fauteuil. A suivre donc...

Match à 16h au Colisée - entrée gratuite.