Nicéphore Niépce et Gustave Eiffel invités d’honneur de la huitième Dictée du Rotary

Quels peuvent être les points communs entre Nicéphore Niépce et Gustave Eiffel ? Tous les deux sont mondialement connus, le premier pour être l’inventeur de la photographie et le second pour avoir construit la Tour éponyme.

Tous les deux sont natifs de la Bourgogne, le premier de Chalon-sur-Saône en 1765 et le second de Dijon en 1832… Et il y a quelques jours tous les deux ont été les vedettes de la Dictée du Rotary, organisée par le club Chalon Saint-Vincent en partenariat avec le CCAS de Fragnes-La Loyère.

Les organisateurs de cette huitième édition, qui s’est déroulée en ce dernier samedi de janvier en la salle des fêtes de ce village du Nord Chalonnais, avaient en effet choisi de mettre à l’honneur ces illustres Français.

Vous connaissez le physautotype ?

C’est ainsi que le texte réservé aux adultes et aux adolescents était librement inspiré d’un livre de Jean-Louis Marignier « Un savant, une époque : Niépce, l’invention de la photographie » et comportait quelques pièges orthographiques, habilement disposés par Philippe L’Hostis, grand ordonnateur de la manifestation. Exemple : vous savez ce que c’est que le physautotype et vous l’auriez écrit correctement ? Pour votre gouverne, derrière ce nom se cache tout simplement un procédé photographique. Aurait-ce été plus facile avec le mot « élytre » qui désigne l’aile antérieure des coléoptères ? Rien n’est moins sûr !

Quant au texte réservé aux plus jeunes, il était composé de deux passages d’un des nombreux livres jeunesse d’Hélène Montardre « L’exploit de Gustave Eiffel ».

Les habitués étaient là…

Au fil des ans, la Dictée du Rotary organisée dans le Chalonnais est devenue le rendez-vous incontournable des amoureux de la langue française. Et, cette année encore, ils étaient plus de quatre-vingt-dix, dont douze jeunes, à s’être déplacés à la salle du Bicentenaire. Parmi eux, de nombreux habitués, venus une nouvelle fois passer un bon moment, sans trop se prendre au sérieux… Même si cela valait la peine d’essayer de faire le moins de fautes possible, car les meilleurs, comme toujours, étaient récompensés par des livres. Au tableau d’honneur de 2024 figurent chez les enfants la jeune Mayssa, âgée de 10 ans, et chez les adultes Catherine Manlay et Nadine Desbois dans la version courte et Laurence Aubert dans la version longue. Bravo Mesdames !

Au profit de PEL’MEL

Avant le début de la dictée, dont le texte a été lu par le conseiller départemental Alain Gaudray, revêtu de sa blouse grise, les « élèves de la grande classe » ont été accueillis avec des mots de bienvenue par Emilie Legrand, 1re adjointe, représentant Laurence Olivier, maire de Fragnes-La Loyère, par Michèle Tarrit-Lotton, présidente du Rotary Chalon Saint-Vincent, et par Danielle Berthier, présidente de PEL’MEL (Pour Exister Librement Mieux Ecrire et Lire).

L’inscription à la Dictée du Rotary est gratuite mais depuis plusieurs années les participants ont la possibilité de faire un don au profit de cette association chalonnaise, qui lutte contre l’illettrisme depuis maintenant trois décennies.

Gabriel-Henri THEULOT