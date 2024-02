JARDINAGE - Semer vos premiers légumes à chaud, c'est du temps de gagner pour la suite

Cela dit, il est intéressant d'en semer aussi à chaud, afin d'accélérer la germination et de mettre en terre des plants qui auront toujours une petite longueur d'avance.

« Il faut juger à froid et agir à chaud ». Voilà une sage maxime de Paul Valéry extraite de son ouvrage Mauvaises pensées et autres. Mais « déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne » (ça, c'est du Brassens) : en ce qui concerne les fèves et les pois, en début de saison, il faut semer à froid et… semer à chaud.



MÊME PAS FROID !

Les graines de fèves et de pois ont la capacité de germer dès 7 à 8 °C. On parle ici de la température du sol, à quelques centimètres sous terre, et non pas de celle de l'air. Ceci permet d'effectuer les premiers semis dès les premiers redoux du mois de février, en dégageant le paillage qui recouvre le sol afin de favoriser l'exposition aux rayons, mêmes timides, du soleil. Bon an, mal an, en fonction des conditions climatiques, les graines germeront en une quinzaine de jours, et les plants obtenus commenceront à produire trois mois après leur mise en terre.



SIMPLE COMME LA PLEINE TERRE

Commençons par encenser l'exact opposé de notre propos. Le semis en pleine terre est extrêmement rapide, puisqu'il suffit d'enfoncer les graines avec le pouce, de les arroser généreusement, puis de les laisser se débrouiller avec l'humidité ambiante. Par la suite, elles ne réclament aucun soin, si ce n'est un désherbage éventuel. Cette facilité de mise en œuvre est sans commune mesure avec la rigueur qu'exigent les semis à chaud.



DANS LES COULOIRS DU TEMPS

Mais alors pourquoi, quand on dispose de graines capables de germer dès la sortie de l'hiver, s'embêter à faire des semis à chaud sous serre, en véranda ou directement dans la maison ? Pour gagner du temps bien sûr ! Car en situation favorable, avec un substrat chauffé à 10 °C voire à 19 °C dans la maison, le temps s'accélère. La germination s'effectue en quelques jours et les premiers moments de croissance sont fulgurants. À semis concomitants, les pois et les fèves démarrés en intérieur chauffé peuvent gagner jusqu'à trois semaines d'avance sur ceux que l'on installe en pleine terre.



LE SACERDOCE DES SEMIS À CHAUD

Il est vrai que les semis à chaud exigent organisation et temps libre. Il faut d'abord disposer de godets, de terreau et de place, afin de pouvoir installer les semis à la lumière du soleil, devant une fenêtre ou une baie vitrée. Il faut ensuite les arroser régulièrement, au moins tous les deux jours, a fortiori dans la maison où les appareils de chauffage ont tendance à dessécher l'air. Enfin, il faut, deux à trois semaines plus tard, mettre en terre tout ce beau monde, ce qui exige plus de travail et de temps que le rapide « coup de pouce » sur la graine évoqué plus haut.



PRIME AUX PRIMEURS

Mais le jeu en vaut la chandelle puisqu'on obtient une récolte avancée de plusieurs semaines, l'avance acquise étant rarement perdue par la suite. On peut avantageusement réduire le temps de plantation et limiter le stress du repiquage en utilisant des godets en tourbe ou en papier journal (à fabriquer soi-même), qui ne nécessitent pas de dépotage, en mettant le pot directement dans la terre avec le plant. Qu'on se rassure, la décomposition rapide du contenant en matière organique ne gênera en rien le développement des racines.



MÊME PROFIL, MÊME COMBAT ?

Les radis ont les mêmes capacités de germination à basse température que les fèves et les pois. Cela dit, comme la plupart des légumes racines, ils supportent mal le repiquage. Pour eux, ce sera donc la pleine terre !



Benoit Charbonneau