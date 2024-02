COLERE DES AGRICULTEURS - La députée Cécile Untermaier s'engage à faire un point d'étape début mars

Communiqué de presse

Comme cela avait été convenu en début de semaine, j’ai reçu vendredi matin à ma permanence de Louhans une délégation d’agriculteurs bressans membres de la FDSEA et des JA. Au total, 39 tracteurs et plus de 50 agriculteurs étaient rassemblés dans la rue des Dôdanes.

Alors que la colère gronde dans le monde agricole depuis deux semaines, nous avons pu échanger durant deux heures sur les propositions faites la veille par le Premier ministre depuis Matignon et le Président de la République depuis Bruxelles, ainsi que sur les revendications de la profession qui, rappelons-le, nourrit la population et entretient nos paysages.

Parmi les (nombreux) sujets qui fondent cette colère, ont été discutés longuement :

- La question de la non- application de la loi Egalim qui est censée garantir le coût de production lors des transactions avec la grande distribution, l’essentiel étant de garantir un revenu correct aux agriculteurs.

- La concurrence déloyale de produits importés de l’Europe et du reste du monde ne répondant pas aux mêmes exigences, et affichant du coup un prix inférieur.

- L’application des clauses miroir pour ne pas importer des aliments traités avec des pesticides interdits en Europe.

- Le refus du Mercosur et de tous les accords de libre-échange qui permettent l’importation massive de produits mettant en péril l’agriculture française.

- La mention de l’origine des produits et de la marge réservée au producteur.

- La simplification des procédures concernant le curage de fossés et la taille des haies, en dehors de la période de nidification.

- Les dossiers européens FEADER en souffrance à la Région et le retour d’un versement de la PAC par l’Etat au cours de l’année civile.

Je me suis engagée à refaire un point sur l’avancement de tous ces sujets avec mes interlocuteurs début mars, après le Salon de l’Agriculture. Nous nous sommes quittés sur une certitude : les agriculteurs n’ont pas besoin de nouvelles aides, mais de pouvoir vivre décemment du fruit de leur travail. Le respect de ces dispositions devront le permettre et nous devons y veiller.