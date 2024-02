Tom Duquesnoy, star du MMA au gymnase du petit Prétan à Givry pour animer le stage organisé le samedi 27 janvier 2024.

Fabien Brochiero, entraineur de MMA au Givry Boxe Thaï Boran, avait organisé ce stage avec le concours de la star du Nord Tom Duquesnoy.

La majorité des participants étaient du club mais ce stage était ouvert aussi à des participants licenciés dans des clubs voisins du bassin chalonnais.

Fabien Brochiero est l’entraineur de la Section MMA au club du Givry Boxe Thaï Boran, il anime le cours de MMA du samedi après-midi, tout public.

Info Chalon : Fabien Brochiero, c’est quoi le MMA ?

Fabien Brochiero : « Le MMA : Mixed Martial Arts, donc en français arts martiaux mixtes, qui correspond à un sport de combat qui reprend toutes les techniques de tous les autres sports de combat et arts martiaux, ce que nous appelions avant le combat libre. Nous retrouvons donc les 3 phases du combat, à savoir le combat debout en pieds/poings/coudes/genoux/corps à corps (qui reprend les techniques de boxe anglaise, Muay thaï, kick boxing par exemple), la phase de transition qui correspond aux projections et amenées au sol (Judo, lutte...) et la phase de combat au sol avec l'objectif de soumettre son adversaire par des étranglements, clés articulaires, compressions musculaires et frappes au sol. (Grappling, jujitsu brésilien no gi...). »

IC : Tom Duquesnoy à Givry c’est important pour le club ?

FB : « Tom Duquesnoy, je l'avais contacté pour lui demander d'effectuer un stage chez nous il y a 3 ou 4 ans, et depuis nous avons gardé contact et nous nous sommes liés d'amitié, nous nous appelons régulièrement pour prendre mutuellement de nos nouvelles et à l'occasion il revient effectuer un stage chez nous avec l'objectif de passer tous ensemble un moment convivial et de partage. »

IC : Qu’avez-vous travaillé pendant le stage ?

FB : « Nous avons vu principalement des techniques sur la phase debout avec une amenée au sol. C'est ce que je lui avais demandé de travailler car la dernière fois qu'il était venu nous avions travaillé un peu plus le sol. Si nous voulons rentrer dans des détails techniques un peu plus pointus et profiter de son expertise, nous sommes obligés de faire des choix car même si un stage de 3h peut paraitre long, lorsque l'on commence à s'intéresser à des détails techniques qui sont très importants, nous devons passer plus de temps sur la technique et nous n'avons pas le temps de travailler toutes les phases du combat. De plus, nous avons consacré la fin du stage pour faire un peu de sparring (combat souple) pour mettre en application ce que Tom nous a montré et ce qui permet aussi de se mélanger avec les autres clubs présents, toujours dans la bonne humeur et un esprit de partage. Tout s'est très bien passé, beaucoup d'échanges avec Tom qui est très généreux dans sa pédagogie. »

Le Givry Boxe Thaï Boran a passé un samedi d’effervescence au dojo du Petit Prétan, avec le stage de MMA (Arts martiaux mixtes) surtout en présence de Tom Duquesnoy, stage qui va permettre au club d’évoluer en vue des prochains combats.

Crédit photos : GBTB

C.Cléaux