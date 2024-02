AVIS DE DECES - Monsieur Jean MATHIEU

SAINT-RÉMY - ANGOULÊME - VALENCE - FONTAINES - PROVINS



Madame Nicole Mathieu,

son épouse ;

Jean-Philippe et Vildan Mathieu, son fils et sa belle-fille ;

Morgane et Corentin,

Alexis et Harmonie,

ses petits-enfants ;

Nael et Elio,

ses arrière-petits-enfants ;

Suzanne et Jacques Daunas,

Colette et Jean-Marie Durand,

ses sœurs et beaux-frères ;

Jacqueline et Gérard Salacroup,

Jacky et Lucette François,

ses belles-sœurs et beaux-frères ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Jean MATHIEU

à l'aube de ses 80 ans.

La cérémonie se déroulera le vendredi 9 février 2024 à 11h15 en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

La famille rappelle à votre souvenir ses enfants,

Laurent

décédé en 2001 ;

Nadège

décédée en 2019.