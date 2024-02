Votre week-end au Loft Club : soirée torride vendredi, musique des années 80 samedi

La discothèque Le Loft Club vous donne rendez-vous vendredi 9 et samedi 10 février.

RDV vendredi 9 février : chippendales show night

La troupe préférée de mesdames revient au Loft Club pour une soirée torride !

Show chippendales – préservatifs - lubrifiants – poupées gonflables – canons à confetti…

Entrée gratuite jusqu’à 1 h, puis 12 € avec une consommation offerte

De 23 h à 5 h 30 – Musique by @lukas.side

RDV samedi 10 février pour la kitsch du loft

Les meilleurs sons kitsch de 80 à aujourd’hui

Ballons géants – bâtons LED – déco rétro - Goodies déjantés – Performers

Viens avec ton plus beau déguisement et on t’offre une conso !

Entrée gratuite jusqu’à 1 h, puis 12 € avec une consommation offerte*.

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Pour une soirée en toute sécurité, désignez votre SAM ! Bon esprit et tenue correcte exigés. La direction se réserve le droit d’entrée.

Présence fréquente de taxi, parking et borne alcootest à votre disposition. Accès rapide, Autoroute A6, sortie Chalon Sud.

Publi-information N. DUNAND





Le Loft Club

1, rue Joseph Cugnot – Saint-Marcel (71380)

Tél. : 09 52 33 72 55

Site et contact : loftclub71.com/contact

