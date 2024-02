Remise d’équipement par la société Transdev / Zoom aux jeunes licenciés du Grand Chalon Athlétisme

Le clin d’œil info-chalon.com

Mercredi 7 février à 18 heures au stade Léo Lagrange, à la fin de leur entrainement les soixante-sept jeunes licenciés du Grand Chalon Athlétisme âgés de 6 à 10, se sont vus remettre par leur club un tour de cou offert par le partenaire Zoom / Transdev.

Une remise d’équipement qui se déroulait en présence de David Edmont, Directeur de la société Zoom / Transdev, des co-présidents du Grand Chalon Athlétisme, Christophe Magnien et Christophe Thibert, de Sylvie Salagnac, Trésorière de l’Association de la Chalonnaise et éducatrice au Grand Chalon Athlétisme, d’une dizaine d’éducateurs-bénévoles du club et de nombreux parents...

Clin d’œil à un jeune athlète en compagnie de sa mère qui essaie le tour de cou

Clin d’œil à David Edmont qui teste la solidité des tours de cou !

Soulignons la belle action de solidarité de la société Transdev / Zoom qui avait offert à ces même jeunes, l’année dernière, des sacs à dos !

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B