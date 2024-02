Franc succès pour le loto de l’association Kid’ecoles de Virey-Lessard

Ce dimanche, l’association de parents d’élèves « Kid’Ecoles » de Virey-le-Grand et Lessard-le-National proposait une journée loto à la salle de la Curaine chez les essartois.

Et comme très souvent au sein du petit village, le public a été plus qu’au rendez-vous pour soutenir le président de l’association Emmanuel Melin et toute son équipe.

Ce sont plus de 1500€ de bons d’achats, de petits et gros lots parmi électroménager, informatique, jeux, qui étaient mis en jeu pour cette journée de loto traditionnelle.

L’association remercie vivement ses partenaires pour leur don et leurs fidèles bénévoles, sans qui ces manifestations ne pourraient avoir lieues.

« Kid‘écoles » vous donne désormais rendez-vous le 10 mars à Virey-le-Grand pour son carnaval et le 7 avril prochain pour un nouveau loto à Lessard-le-National.

Pour suivre l’actualité de l’association c’est par ici.



Amandine Cerrone.