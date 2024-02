Bienvenue à la confrérie Rubiliaco Vinorum de Rully !

Déjà au moment de la Saint-Vincent de Rully, l'annonce avait été formulée par David Lefort et Anaïs Laborde mais ce jeudi soir, la nouvelle confrérie bachique est entrée dans une nouvelle dimension. L'assemblée générale constitutive s'est déroulée dans l'ambiance caractéristique de Rully, bonne humeur et franche camaraderie au profit d'un seul objectif, la promotion de Rully.

Rubiliaco Vinorum de Rully

Le nom est déjà choisi et fait écho à la longue histoire des vins de Rully, dont les premières mentions remontent à l'époque gallo-romaine. "C'est une ode à nos terres, l'esprit des vins de Rully" ont rappelé David Lefort et Stéphane Briday, figures emblématiques de l'appellation. C'étaient donc "Les fonds baptismaux" ce jeudi soir, au sein de la salle du conseil municipal, réunissant les premières volontés.

"Cela fait des années que le sujet est en suspens, et puis les choses se sont accélérées avec la dernière Paulée de la Côte Chalonnaise. Les autres confréries vineuses de la côte chalonnaise (le chanteflûtage à Mercurey, les embrasseurs du fin goulot à Montagny) mais aussi de la mairie de Chalon, en charge de l'organisation de la Paulée nous ont poussé à entamer les réflexions".

"Si on s' donne la main dès l'départ, on prendra p't-être notre pied à l'arrivée" (Alex Bocat)

Déjà la devise est clairement établie et affichée ostensiblement. Chacun affiche aussi l'idée qui doit primer. "C'est pour s'amuser et se faire plaisir, tout en faisant la promotion de Rully et plus largement de la Bourgogne". Un premier costume est né de la réflexion initiale avec un travail autour des couleurs de Rully et de son blason.

Objectif Paulée 2024

La nouvelle confrérie lance un appel à toutes les bonnes volontés, soucieuses de s'associer à la démarche. Les réunions de travail vont se multiplier avec pour premier objectif, celui d'être opérationnel pour la prochaine Paulée à Chalon sur Saône, à l'automne prochain. Les statuts de l'association ont été rédigés s'inspirant des voisins de Montagny. L'heure est désormais à a création d'un cérémonial, d'un décorum autour de la confrérie, de la mise en place des intronisations... tout est à faire mais la motivation est plus que jamais au rendez-vous. Prochaine réunion fixée au 6 mars à la salle polyvalente de Rully, et ouverte à tous - 19h