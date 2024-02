Une nouvelle manifestation pro-palestinienne rassemble une centaine de personnes à Chalon-sur-Saône

250 chaussures et peluches ont été déposées ce samedi sur la Place de Beaune pour demander un cessez-le-feu immédiat dans la Bande de Gaza. Plus de détails avec Info Chalon.

Un rassemblement s'est tenu dans le calme ce samedi 10 février à Chalon-sur-Saône pour appeler à un cessez-le-feu immédiat à Gaza et en Cisjordanie, tout comme dans plusieurs autres villes de France au fil du week-end.

Organisé par l'AFPS71, groupe fraîchement créé à Lux, ce rassemblement a réuni 120 personnes selon la police, «probablement 200» selon les organisateurs, sur la Place de Beaune.

Rassemblant des associations, syndicats et partis politiques plutôt marqués à gauche, ette nouvelle manifestation pro-palestinienne en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et en Cisjordanie a été l'occasion de déposer 250 chaussures et peluches, allusions aux chiffres de l'ONG Oxfam-France qui annonce un taux de mortalité de 250 morts par jour dans la Bande de Gaza, plus élevé que dans tout autre conflit du 21ème siècle.

Au programme, diffusion de chants palestiniens et les discours d'Yvan Maréchal, Richard Béninger, Sylvie Hérody et Karima Larabi pour l'AFPS71, Philippe Janet pour la section chalonnaise de la Ligue des droits de l'Homme (LDH), de Nathalie Vermorel pour les Communistes du Grand Chalon, du conseiller municipal écologiste Mourad Laoues, et lecture d'un poème de Mahmoud Darwich par Marie-Françoise Ghesquier.

Le ministère de la Santé à Gaza a annoncé, dimanche, que le bilan des victimes de la guerre menée par Israël contre le Hamas qui dirige la Bande de Gaza, s'était alourdi à 28 176 morts et 67 784 blessés, depuis le 7 octobre 2023.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati