Le Yoseikan Budo Chalonnais a brillé aux championnats régionaux

Le président NGUYEN QUANG Thieu (sur la photo 2ème en haut en partant de la gauche) et son vice-président PETEUIL Bernard (3ème en haut en partant de la gauche) ainsi que le secrétaire BEAUBERNARD Patrick (1er en haut en partant de la gauche) sont très heureux de vous présenter leurs champions.



*Champion de BOURGOGNE FRANCHE COMTE KEN JUTSU 2024

Catégorie Pupille -31 kg

-NDO NDO ALAN WILFRED (sur la photo 2éme en partant de la droite)

*Champion de BOURGOGNE FRANCHE COMTE YOSEIKAN BUDO 2024

Catégorie Benjamin -31 kg

-PHILIPPE TIMEO (sur la photo 3ème en partant de la droite)

Mention spécial pour:

-BEN NEJMA ZYED(sur la photo 1er en partant de la gauche)

-MLAYAH KENZA (sur la photo 2ème en partant de la gauche)

Catégorie Pupille -37 kg qui finissent tous les deux 1er dans leur catégorie

- OPENS EMONO JIAI (combats Bâtons),

- OPENS SUDE JIAI LIGHT (combats poings, pieds)

Catégorie BENJAMIN -44 kg

-HOBEKA Francis(sur la photo 4émé en partant de la droite)

termine 2éme en EMONO JIAI et en SUDE JIAI LIGHT

Catégorie MINIME -67 kg

-CANOVAS MATHIAS (sur la photo 1er en partant de la droite) termine 2ème en EMONO JIAI et en SUDE JIAI LIGHT

Il manquait pas grand chose à ces deux combattants pour décrocher le titre dans leur catégorie.

Remerciement aux coachs José CANOVAS (sur la photo 1er en haut en partant de la droite)trésorier adjoint et à Grégory CHÂTEAUX secrétaire du club pour leur investissement à cette compétition.

BEAUBERNARD Patrick qui est arbitre officiel et reconnu sur tous les tatamis de France remercie tous les officiels pour leur participation qui sans eux cette compétition n'aurait pu avoir lieu.

Merci également à tous les bénévoles pour leur présence à cette compétition.

Le trésorier du club BERGER Franck était très satisfait du bon déroulement de cette compétition et pense déjà aux championnats de France qui se dérouleront cette année à CEYRAT (dep 63) le 23 et 24 Mars 2024 .

Nous tenons à vous rappeler que:

LE YOSEIKAN BUDO est accessible pour tous et pour les enfants à partir de 6 ans et +

Pour tout renseignement:

Site officiel: www.yoseikanbudochalonnais.com