JUDO CLUB CHALONNAIS - A l’image de leurs aînés, 3 minimes qualifiés pour la Coupe de France !

Après la superbe journée de samedi avec les 6 podiums et 4 qualifiés pour les France Juniors 1ère division, la journée de dimanche était consacrée aux Minimes.

La plupart des représentants chalonnais ont démontré une belle combativité et sont sortis de l’épreuve des poules avant la phase en tableaux...Dans ce contexte, c’est Assia SAFI qui a largement dominé la catégorie des -44kg et ce de façon assez expéditive en remportant ses 5 combats par Ippon! Elle qui avait déjà goûté à la première marche du podium la saison passée, la voilà qui récidive et de bien belle manière, se qualifiant du même coup pour la Coupe de France.

Nermine EL MAAROUFI,dans la même caté, gagne 2 combats mais cède en 1/8ème tandis que Nola BARILLON (-48kg) se classe 5ème pour sa première année minimes. Des 5èmes places, il y en a eu aussi 2 chez les garçons, en -34kg tout d’abord avec Axel RAVENET puis pour Kenzi BOUAÎCHA en -38kg. 2 autres garçons se sont illustrés chez les plus costauds, avec Hyacinthe ROBERT qui nous fait un super parcours, ne s’inclinant qu’en 1/4 face au futur vainqueur, puis, remportant ses combats de repêchage, le Bronze et enfin la place de barrage entre les deux 3èmes, synonyme de qualification à la Coupe de France.De son côté, Sandro CARNI (-73) en panne de confiance ces dernières semaines, a su saisir sa chance et s’est montrer inspiré au bon moment en décrochant lui aussi le bronze et la qualification !

Les autres combattants, Arthur MONTCHANIN (-38), Malo BRIANTI RAYMOND, Roméo BOGGIO (-42), Gaspard DIAZ (-46), Nicolas MASSE (-55) Aymen EL GDAH (-60) et Yacine NAGARA (-66), tous 1ère année minimes, ont montré une combativité prometteuse pour les mois à venir et ont vu que parfois, il ne suffit de pas grand-chose pour s’approcher du podium.

Antoine CAGNARD, a quant à lui, obtenu son diplôme de commissaire sportif régional, ce qui confirme son investissement sérieux dans ce rôle important pour les bonnes tenues des compétitions.

En attendant, Assia, Hyacinthe et Sandro ont rendez vous le 23 et 24 mars prochain dans la région Parisienne pour la Coupe de France Minimes, et il est prêt à parier que leur coach, Yann DU CLOSEL, fier de ses poulains,fera tout pour les préparer dans les meilleurs conditions.