Luca et Fawzi, nouveaux patrons du Bistro Régent à Chalon sur Saône

Plus connu sous le nom de l'ancien Sphinx, le bistrot Le Régent a été repris par Luca Perana et Fawzi Qaderbek.

L'établissement situé sur le Boulevard de la République à Chalon sur Saône, vient de changer de mains. Luca Perana (gérant) et Fawzi Qaderbek, âgés respectivement de 28 et 25 ans, se sont associés pour l'occasion. Aucun changement en perspective en terme de fonctionnement et d'affichage avec toujours l'affiche Bistro Régent. Repris depuis le 1er février, les associés entendent s'appuyer sur les points forts de l'établissement chalonnais. Aucun changement de cartes ni de pratiques tarifaires mais la volonté d'apporter une exigence en terme de services.

Côté horaires, ouverture 7J sur 7 aux horaires habituels. Il est préférable de réserver par sécurité, notamment le week-end au 03 85 48 34 08.

Un duo bien sympathique avec déjà un parcours de vie hors norme, et la volonté de bien faire. A vous de juger désormais mais à tester en soutien à cette belle jeunesse chalonnaise qui se bouge !

Laurent Guillaumé