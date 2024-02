Du côté du Handball Club Saint-Marcel... les résultats du week-end

Les – 11 filles en tête de leur groupe :

Ce week-end, les -11 ans filles se déplaçaient à Meursault, fortes de trois victoires consécutives. Face à leurs adversaires du jour, les vertes n’ont pas tremblé et s’imposent largement sur le score de 26 à 2. A bel avenir semble promit à ses filles qui sont premières de leur poule. Prochain match pour elle, début mars contre Pays Nuiton.

L’équipe fanion solide à domicile :

Ce week-end, après un non la semaine passée, les verts recevaient Sanvignes dans un match très important pour la suite de la saison. Avec un groupe quasi au complet, l’équipe du HBSM entame parfaitement son match et compte six buts d’avance à la pause. En seconde période, les joueurs locaux accélèrent sous l’impulsion d’Antoine Roidot auteur de six buts pour son retour après sa grave blessure. La défense des verts a été bien en place aidant le gardien Alexandre Moutard auteur de 19 arrêts, ce qui permettra à l’équipe fanion de s’imposer sur le score net de 39 à 27.

L’équipe réserve se manque :

Forte de deux succès à la suite, l’équipe réserve se déplaçait à Gueugnon, le leader de la poule, avec un groupe quasi complet mais sans gardien de but. La tâche s’annonçait difficile mais pas impossible. Cependant, les verts n’ont pas su mettre les ingrédients nécessaires ni en attaque ni en défense et s’inclinent lourdement 34 à 19.

Les autres résultats :

Les -18 gagnent à Arnay le Duc 27 à 40

Les -15 font match nul 30 partout à Fontaines les Dijon B

Les -13 A s’imposent 33 13 contre Macon

Les -13 B s’imposent 15 à 13 à Tournus

Les -11 gagnent 38 à 12 à Tournus

Les séniors fille en route pour la montée :

L’équipe fanion de l’Entente Saônoise se déplaçait samedi à Marsannay, équipe deuxième du classement. Lors de ce match les débats seront très équilibrés mais les filles vont s’imposer sur le score de 26 à 25 et prennent une belle option pour la montée en pré-nationale. De son côté, l’équipe réserve recevait l’équipe de Digoin et s’incline sur le score de 19 à 34.

Les autres résultats :

Les -18 s’imposent à Auxerre 39 à 36

Les -15 A perdent 42 38 à Arbois Poligny.

Les -15 B s’imposent 22 à 18 contre Varois

Les -13 s’inclinent 18 à 36 face à Longvic