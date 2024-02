A.G de l’Amicale pour le don de sang bénévole de Châtenoy le Royal : Pas de candidats pour pourvoir aux postes de président, secrétaire et trésorier. Que va devenir l’amicale ?

Sans membres du bureau, l’Amicale de Châtenoy risque de disparaitre et avec elle les collectes sur la commune.

Comme toute association loi 1901, l’Amicale pour le Don du Sang Bénévole de Châtenoy le Royal a tenu son assemblée générale ce jeudi soir 15 février, l’occasion de faire un retour sur son activité et de parler de l’avenir de l’amicale.

Les membres de l’Amicale pour le don de sang bénévole se sont réunis en assemblée générale ordinaire sous la présidence de Christiane Tremoy et en présence de Roland Bertin 1er adjoint, de Michel Jannin, président de l’Union Départementale des Amicales du Don du Sang, de Georges Rollin (don d'organes), de membres des amicales voisines.

La présidente Christiane Tremoy a exposé son rapport moral et les difficultés à recruter des bénévoles. Elle a fait l’annonce qu’elle laissait le poste de présidente. Après le rapport d’activité présenté par le secrétaire Norbert Acquaviva, rapport reprenant les résultats des collectes, les diverses manifestations où l’amicale était présente et la présentation des comptes par le trésorier François Martin, les vérificateurs aux comptes ont confirmé la bonne tenue des comptes.

Il y avait un tiers sortant à élire ou réélire, ce tiers sortant était composé de Michel Tremoy, Norbert Acquaviva, Patrick Gerthoffer. L’appel à candidature est resté infructueux et les trois membres sortants n’ont pas renouvelé leur mandat.

Roland Bertin représentant le maire absent, a rappelé le nombre de collectes de 2023 avec 13 nouveaux donneurs, il a félicité les membres pour leur implication dans la vie de la commune et regrette cette issue pour l’amicale. Il a renouvelé le soutien de la mairie.

Le président de l’UD a fait le constat depuis longtemps qu’il est difficile de motiver les gens, il y a de moins en moins de bénévoles. Il a remercié Christiane et l’ensemble des bénévoles pour leur investissement et leur engagement pour le don de sang.

Georges Rollin (don d’organes) a parlé du don d’organe, don complémentaire au don de sang.

Avant de passer la parole aux autorités présentes, Christiane Tremoy a fait part de sa grande tristesse de voir le travail accompli par ses prédécesseurs à la présidence ainsi que par tous les bénévoles qui ont donné, œuvré pour faire perdurer l’amicale, être réduit à néant.

Les quelques derniers membres de l’amicale ont offert un bouquet de fleurs à Christiane et un cadeau à Michel en reconnaissance de toutes ces années passées au service du don de sang pour sauver des vies bénévolement.

Après 54 ans d’existence, l’amicale se trouve donc dans une position très inconfortable et risque de disparaitre, et avec elle les collectes sur la commune. On peut considérer cette fin inévitable comme un désastre dans la chaine de solidarité humaine.

Dans les semaines à venir le bureau va se réunir pour définir le devenir de l’amicale : mise en sommeil ou dissolution.

C.Cléaux