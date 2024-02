Chalon Dans la Rue vous propose: Le mariage ou ma plus belle robe 'Spectacle de Rue'

Le communiqué de presse :

Le mariage ou ma plus belle robe (Spectacle de Rue)

Le samedi 2 mars à 16h aux Prés Saint-Jean - à côté de la Maison de Quartier

Durée : 1h suivie d'un temps de convivialité. Tout public. Gratuit.

Chalon dans la rue vous invite à suivre une déambulation « hors norme » avec LES HOMMES IMPROBABLES/ CIE ÉTOI-ÉMOI, une troupe étonnante qui embarque amateurs, professionnels, personne porteuse de handicap, personne ordinaire ou « extraordinaire » à construire des spectacles ensemble dans une grande mixité. Provoquant des moments de théâtre, de poésie et d’inattendu en plein cœur de la ville, la compagnie aime investir l’espace public sous toutes ses formes.

C’est avec le « Le mariage ou ma plus belle robe » qu’elle vous embarque ici à travers le Quartier des Prés Saint-Jean. Un spectacle simple, beau, coloré, qui fait rire et qui émeut. Ça commence avec l’arrivée de la mariée, ça continue avec celle des invités. Ça parle d’amour, le vrai, le « pour toute la vie ». Mais tout se complique, on a perdu l’alliance, on cherche le curé, belle maman... et ça part dans tous les sens. Entre musique, théâtre et danse, entre la normalité et les clichés du mariage auxquels s’ajoute une bonne dose d’absurde, de loufoque et de décalé, on bascule dans un univers où l’on ne sait plus vraiment qui est qui. Avec (enfin) l’arrivée des petits fours qu’on attendait tant (!), le spectacle se termine sur un beau moment d’échange et de convivialité avec le public.

Informations : https://www.chalondanslarue.com/fr/projets/aventures-artistiques/Compagnie-Entre-Terre-et-Ciel

Mise en scène : Emilie Katona, par la troupe de théâtre Les hommes improbables / Collectif. Autrement Dit, qui associe acteurs ordinaires et extraordinaires.