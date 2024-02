Le salon de l'événementiel vous donne rendez-vous ce dimanche à Chalon

L'initiative est portée par l'Association des Prestataires Evénementiels de Saône et Loire et proposera dans un seul lieu une quarantaune d'exposants, venus de toute la Bourgogne. Des prestations allant de la naissance au mariage et permettant d'avoir sous la main toute la palette de professionnels, nécessaires à l'organisation de vos événements. Une journée complète de 10h à 18h ce dimanche 18 février avec entrée fixée à 2 euros, et gratuite pour les moins de 16 ans. Localement, une buvette est proposée sur place au profit de l'Association Louxis. Les recettes de l'entrée et de la buvette seront intégralement reversées au profit de l'association.

A noter que des calèches, des voitures de collection et différents "trucks" viendront compléter le tout. De nombreuses animations seront proposées au fil de la journée à la salle Marcel Sembat.

L.G