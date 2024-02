Mission Locale du Chalonnais : Silence, on tourne !

La Mission Locale du Chalonnais est partenaire du concours «Je filme le métier qui me plaît», un projet qui permet à des jeunes de se former aux techniques de l'audiovisuel. Plus de détails avec Info Chalon.

La Mission Locale du Chalonnais participe au concours pédagogique national «Je filme le métier qui me plaît». L'objectif : réaliser un court-métrage de 3 minutes qui restitue leur découverte d'un métier.

Il s'agit de faire découvrir aux jeunes leur environnement économique local et national, en incluant le cas échéant une dimension internationale. C'est aussi l'occasion de chasser les idées reçues et les fausses représentations, s'informer sur les évolutions de tous les métiers.

Au programme ce jeudi 15 février 2024, le choix du scénario, la rédaction du scénario complet et les conseils techniques donnés par Ulysse Productions.

Les jeunes de la Mission Locale du Chalonnais qui participent à ce concours ont fourni un travail de qualité lors de cette journée de partage et d'échange d'idées. Ils vont eux-même acquérir progressivement (scénario, préparation, tournage, montage, communication) les compétences pour interroger et comprendre les métiers (notion de tâche, de compétence, de responsabilité, de parcours…), ce qui aujourd’hui est plus que jamais indispensable dans une démarche d'orientation.

Date limite d'envoi des vidéos : le 17 Mars 2024.

La cérémonie officielle de remise des Claps (le trophée qui récompense les lauréats) se déroulera le 29 mai 2024 dans la plus grande salle de cinéma d'Europe, Le Grand Rex à Paris.

Plus de 2 700 jeunes et enseignants y sont attendus pour y découvrir l'ultime résultat. Plus de 100 000 jeunes suivent la cérémonie retransmise en direct sur Internet. C'est en effet un challenge inédit qui a été accompli par les équipes qui ont réalisé ces films (plus de 700 films ont été retenus en sélection officielle pour cette 16ème édition). Environ 150 prix sont décernés chaque année.

