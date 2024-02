Le Carnaval de Venise et sa magnificence étourdissante

Sans équivalent dans le monde, le Carnaval de Venise, qui remonterait au Xème siècle et durait, pendant un certain temps, six mois, a déployé ses fastes du samedi 27 janvier au mardi 13 février inclus. Info-chalon était présent à cette édition 2024.

Thème de cette année : « Vers l’Orient – L’incroyable voyage de Marco Polo »

Tout droit sorti d’un film au romantisme absolu ou de l’univers fantasmatique d’esprits féconds, le célébrissime Carnaval de la « Sérénissime », de la « Cité des Doges » ou de la « Reine de l’Adriatique » pour ne citer que ces formulations reluisantes, aura une fois de plus comblé d’aise celles et ceux que la finesse, le charme, le raffinement, l’élégance d’une période révolue mais qu’il est de bon ton d’exhumer quelques jours par an, transcendent. Entrer dans la peau d’un(e) autre en toute confidentialité par le biais du masque, ou au su et au vu de tout le monde, quel bonheur ineffable absorbé, jeté en pâture ensuite au commun des mortels ! Les acteurs au profil baroque, quelquefois impénétrables, bouleversent l’ordre établi, se mirent dans une condition sociale qui leur sied comme un gant, rivalisent d’imagination afin de se démarquer du (de la) petit(e) copain(pine) pour réhabiliter la caste des m’as-tu-vu.

Ces gracieuses majestés, parfois extrêmement ouvragées, drainent autour de leur personne une foule considérable au gré des déambulations, les plaçant de facto au rang de stars de cinéma, vu la densité de leur cour. C’est alors la foire d’empoigne chez les paparazzi en quête de jeux de rôle ou de piste, aimantés par un désordre indescriptible, durant des instants où il vaut mieux savoir jouer des coudes en se jetant à corps perdu dans la mêlée ! Dans ce cadre très informel où l’ambiance reste toutefois bon enfant, et l’œcuménisme une réalité tangible, la théâtralisation, en harmonie parfaite avec la richesse architecturale des lieux, offre la pitance aux voyeurs de tout poil, lesquels se frottent les mains devant tant de beautés surnaturelles. Et les propos dithyrambiques de frissonner de plaisir, selfies à l’unisson. A signaler que le millésime 2025 se déroulera du samedi 22 février au mardi 4 mars.

Michel Poiriault

