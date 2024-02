Théo Charrier apprenti charcutier traiteur aux établissements Morey Traiteur de Châtenoy le Royal représentera la région au concours national à Paris en mars 2024.

Issu d’une famille déjà dans les métiers de bouche avec des parents restaurateurs à Baron, dans le Charolais et un frère pâtissier chocolatier, Théo 19 ans se profile pour devenir un des meilleurs apprenti charcutier traiteur de France.

En alternance au CIFA de Mercurey et aux établissements Morey Traiteur de Châtenoy le Royal, le jeune apprenti a déjà fait preuve de volonté de réussir en décrochant son CAP de boucherie en 1 an en 2023, formé par Fabien (Morey Traiteur), et de même pour son CAP de charcuterie, formé par Michel Mottet et Pierre Morey.

Comme l’a confié à Info-Chalon Pierre Morey, « Théo est plein de possibilités, il comprend vite et il a la volonté de réussir. ».

Aujourd’hui, il se prépare pour la finale de la 53ème édition du concours du Meilleur Apprenti de France (MAF) Charcuterie-Traiteur qui se déroulera du 22 au 25 mars prochain sur le site de l’Ecole Nationale de la Charcuterie, le CEPROC (Paris 19ème).

Pour arriver à cette finale, Théo est passé par les sessions de barrage départementale et régionale.

Il a terminé 1er aux épreuves départementales qui se sont déroulées au CIFA de Mercurey le 5 janvier 2024.

Il a ensuite remporté la première place au concours régional le 15 janvier 2024 pouvant ainsi se présenter à la finale nationale à Paris.

Avant la finale, tous les concurrents ont été invités à visiter le CEPROC.

Le concours :

Les deux premiers jours seront consacrés à la fabrication des 3 produits imposés avec la dégustation à la fin de la deuxième journée et la ½ journée restante au dressage du buffet qui est libre sur le choix du thème de présentation.

Les épreuves consisteront à présenter un buffet composé des produits confectionnés :

Galantine de porc au citron gingembre

Entremet terre/mer accompagné de sa sauce et sa ratatouille froide

Tarte aux chocolats et à la framboise.

Les photos prises par Pierre Morey lors du concours régional parlent d’elles-mêmes sur le sérieux de Théo, sur ses qualités professionnelles et l’envie de bien faire.

C.Cléaux