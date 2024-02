CCAS : les Ateliers Bons jours proposent un spectacle humoristique ce jeudi 7 mars

« La retraite de Babeth » est un spectacle humoristique dans lequel trois acteurs incarnent la vie de Babeth au cours de ses dix premières années de retraite.

Ce spectacle est ouvert à toutes les personnes âgées de 60 ans et plus, autonomes, et habitants la commune de Saint-Marcel.

En plus du spectacle, les San-Marciaux pourront rencontrer l’équipe des Ateliers Bons Jours.

Date : Jeudi 7 mars 2024

Lieu : Salle Alfred Jarreau, 71380 Saint-Marcel

Horaires : de 14h30 à 16h30

La représentation est GRATUITE et en partenariat avec les ateliers Bons Jours de la Mutualité Française de Bourgogne Franche Comté et d’autres organismes.

Places sont limitées.

Réservation obligatoire par mail à lesbonsjours71@bcf.mutualite.fr ou au 03.85.42.07.98.



Amandine CERRONE.