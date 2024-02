La santé sexuelle et la sexualité, ce n’est pas tabou, il faut en parler, il faut informer.

Il est parfois très compliqué d’aborder la question du sexe avec ses parents ou ses amis même si la société a en partie évolué sur ce sujet., il reste tout de même une part de gêne vis-à-vis de ce sujet, sur la santé liée à la sexualité. Ces sujets, santé et sexualité, restent encore trop souvent exclus dans certaines familles et la question n’est pas abordé avec leurs enfants. Pourtant, il est important d’en parler avec un adolescent ou une adolescente et de répondre à leur questionnement sur ces sujets.

A l’initiative de Géraldine Sarron, CPE, Sabine Renaud, documentaliste et Marie-Pierre Bockstall infirmière, ce mercredi 14 février (jour de la St Valentin) a été dédié à la santé et la sexualité et ce, à destination des élèves des classes de seconde aux classes de terminale, avec la participation de : "ENDOFight 71", du "Planning Familial", de "CeGIDD" et de professionnels de santé.

Une matinée conférences/débat a été organisée pour les classes de terminale avec des professionnels de santé. Animée par deux sage-femmes Virginie Limoges de Fontaines sur le thème des consultations gynécologiques et Claire Guérin-Duhamel de Chalon sur Saône sur le thème des infections sexuellement transmissibles (IST), les élèves filles et garçons ont pu prendre connaissance de la nécessité d’aborder ce sujet « la santé sexuelle » et poser des questions aux professionnelles de santé.

Divers ateliers étaient proposés l’après-midi aux jeunes ados. Par petits groupes, autour d’un ordinateur et à partir de questions écrites trouvées dans une panière, deux possibilités s’offraient à eux : soit ils connaissaient la ou les réponses et dans ce cas ils passaient à une autre question soit ils n’avaient pas la réponse et ils devaient chercher sur le net. Ils avaient deux sites officiels "onSEXprime" et "Tampax" pour trouver les réponses.

Devant l’ordi, Timéo, Léna, Annabelle, Emilie et Camille parlent du sujet sans complexe. Les jeunes âgés de 16 ans reconnaissent l’utilité de cette initiative et d’en apprendre plus sur ce sujet, sur le rapport entre le handicap et la sexualité…

D’autres ateliers aussi intéressants comme celui d’ "ENDOFight71", avec une présentation de l’endométriose, cette maladie encore trop méconnue dont souffre de nombreuses filles et femmes de tous âges, par Christelle Merle.

Celui du "Centre Gratuit d’Informations, de Dépistage et de Diagnostic" (CeGIDD) tenu par Dominique Morel infirmière. Le Centre peut proposer deux types de dépistage, soit un dépistage gratuit du VIH, des hépatites et des IST pour les non assurés sociaux et pour les patients désirant un dépistage anonyme, soit un dépistage pris charge par l’Assurance Maladie. Il y a encore un grand manque d’informations sur les MST et les IST.

Un autre stand avait toute sa place dans cette action, "le Planning Familial" apportant des informations sur l’IVG, la contraception, le dépistage, l’information et l’écoute sur les violences sexuelles et sexistes, la santé des personnes LGBTQI, le handicap et la sexualité…

Une journée où beaucoup de « on-dit » sur la sexualité seront tombés permettant aux jeunes lycéens et lycéennes de mieux comprendre, appréhender ce sujet.

C.Cléaux