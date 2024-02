AVIS DE DECES - Monsieur Robert BOULIGAUD

ALLEREY-SUR-SAÔNE - GERGY - CHALON-SUR-SAÔNE



Monique, son épouse ;

Laura, Marina, ses filles ;

Florent, son gendre ;

Alice, sa petite-fille chérie ;

Danielle et Yvette, ses sœurs ;

Raymond et Serge,

ses beaux-frères ;

Nicole et Dominique,

ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ses amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Robert BOULIGAUD

survenu à l'âge de 67 ans.

La cérémonie civile aura lieu le lundi 26 février, à 11 heures, en la chambre funéraire de Ciel, ZA Charbonneau, où Robert repose.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à Dons sera à votre disposition au profit de la recherche contre le cancer.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.