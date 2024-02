Rien n'arrête le club de rugby Givry-Cheilly... avec un 107 à 0 contre Saulieu

Encore une victoire pour Givry-Cheilly ce dimanche contre Saulieu sur le score sans appel de 107-0 (63-0 à la mi-temps) et un match arrêté 20 minutes avant la fin. A l'aller en octobre, les Givrotins avaient endossés la victoire par forfait.

Pour le Coach Gérard Boissard : « Devant une équipe de Saulieu venue avec seulement 16 joueurs courageux, nous avons mal commencé le match en faisant quelques fautes de main inhabituelles. Une petite mise au point nous a permis rapidement de remettre les pendules à l'heure et de retrouver notre jeu d'avancée comme nous le pratiquons depuis le début de saison. Le groupe a tourné ce week-end, pour pouvoir donner du temps de jeu à ceux qui n'en n'avaient pas eu beaucoup. Nous avons dit aux joueurs de rester concentrés, même dans la facilité, et c’est ce qu'ils ont appliqué durant le reste de la rencontre.

Dans 15 jours, nous recevrons notre dauphin... pour un match qui s'annonce plus engagé mais au combien important pour la fin de saison !

Merci à cette équipe de Saulieu qui a joué avec ses armes sans fermer le jeu. »

Prochain match le dimanche 3 mars à Givry contre Censeau.