Conférence publique autour de Joséphine Baker à Chalon

Laurent KUPFERMAN, Conférencier, essayiste, documentaliste.

Laurent KUPFERMAN, est né le 19 janvier 1966, à Paris. Il suit un triple cursus, de Droit, Faculté de Paris II-Assas, où il obtient une licence en droit privé général, de Théâtre et de Chant. Il débute sa carrière dans l’administration culturelle, au cours de laquelle il est notamment un des fondateurs de l’Orchestre Symphonique d’Europe, puis conseiller au Cabinet du Ministre de la Culture et Consultant à l’UNESCO.

Laurent KUPFERMAN a pris une part active à l’entrée au Panthéon de Joséphine Baker en lançant la pétition « Osez Joséphine ».

Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur la République et la Franc-Maçonnerie. Laurent KUPFERMAN est Lauréat du Prix National Laïcité 2022, mentions Droits Humains.

Laurent KUPFERMAN a collaboré à l’hebdomadaire Marianne et écrit une série de « chroniques sur la République » diffusée chaque samedi de l’été 2016 sur France Culture, et est régulièrement invité sur les plateaux de chaines de radio et de télévision.