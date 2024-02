L’association TAI CHI ZEN CHATENOY (TCZC) a fait son assemblée générale ordinaire jeudi 15 février 2024.

Une quarantaine d’adhérentes et d’adhérents ont assisté à l’assemblée générale de l’association.

Comme toutes les associations le Taï Chi Zen de Châtenoy le Royal a tenu son assemblée générale en présence de ses membres et de Roland Bertin 1er adjoint et Pascale Lepers adjointe à la mairie de la ville. L’association compte 53 adhérents.

Daïna Machecourt, présidente de l’association, a ouvert cette assemblée générale par des remerciements à l'équipe municipale châtenoyenne pour leur accompagnement et leur soutien dans toutes les actions engagées par l’association. Elle a aussi adressé ses remerciements à tous les adhérents pour leur assiduité et leur amitié.

La présidente a fait la présentation des membres du Bureau et du CA :

Daïna Machecourt, présidente

Marie-Jo Bertin, vice-présidente

Chantal Doyen, secrétaire

Monique Bordet, secrétaire adjointe

Michel Ravey, membre du CA

Yveline Perrot, vérificateur des comptes.

La trésorière ayant démissionnée au 01/09/2023, l’intérim a été assuré par la présidente, le poste est à remplacer.

Daïna Machecourt a ensuite fait un rappel des missions du Bureau, du CA et du vérificateur des comptes.

Le renouvellement des membres du Bureau et du CA en place a été adopté à l'unanimité. Avec la nomination de Marion Froger, le poste de trésorière n’est plus vacant et le CA compte une nouvelle nomination : Isabelle Lama-Zanin.

Le rapport moral présenté par la présidente a été approuvé à l'unanimité.

L’association c’est 53 adhérents pratiquant soit le lundi ou le jeudi de 10h00 à 11h30 soit le vendredi de 18h30 à 20h00. La pratique se fait salle Berlioz et/ou parfois à l’étang Chaumont.

Accueil à la rentrée de septembre de Noëlle-Anne Sparta, enseignante diplômée de la Fédération des Arts Martiaux, pratiquante de la forme « taï chi chuan école de Maître Tung ».

La vie de l’association :

Pique-nique en juin à l'étang Chaumont.

Participation au Forum des Associations de Châtenoy le Royal

Randonnées pédestres les 24/09 et 22/10/2023

Participation fin septembre à la journée TOUJOURS FEMME au lac de la zup de Chalon sur Saône

Remise à chaque participant d'un livret conçu par Noëlle-Anne, aidant à la pratique du taï chi.

Les comptes de l’association sont bien, le bilan est bon et le rapport financier a été approuvé à l'unanimité avec le maintien des tarifs 2022/2023 et des tarifs dégressifs pour qui veut pratiquer 2 ou 3 fois par semaine.

Projets 2024

Randonnée en avril (d'autres à suivre), pique-nique à l'étang Chaumont en juin, pratique 1 fois par semaine en juillet à l'étang Chaumont, participation au Forum des Associations châtenoyen, participation à la journée TOUJOURS FEMME fin septembre.

La présidente a passé la parole aux élus. Roland Bertin, 1er adjoint au maire de Châtenoy le Royal, a salué la bonne tenue tant morale que financière de TCZC, appréciant son implication dans la vie châtenoyenne, et il a été ravi de la qualité relationnelle y régnant.

Le Taï Chi Zen a terminé son AG autour d’un buffet pour le verre de l’amitié.

C.Cléaux