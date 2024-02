"Tout Chalon Donne", ça continue avec la collecte de sang mardi 27 février à la salle Brassens de Saint Rémy de 15h30 à 19h30.

Les bénévoles de l’amicale pour le don de sang de St Rémy, étaient en animation promotion dans le hall de l’hôpital William Morey de Chalon sur Saône mardi 20 février.

Maëva, jeune femme en service civique Unis-Cité a choisi l’Amicale pour le don de sang de St Rémy dans le but de servir les autres. Elle sera présente à la collecte du 27 février à St Rémy. Présente lors de cette animation/promotion, Anne-Clémence Guillot de l’EFS lui a fait visiter la maison du don.

L’opération "Tout Chalon Donne" se poursuit jusqu’au 7 mars, donneurs mobilisez-vous et pour ceux et celles qui hésitent encore, franchissez la porte de la salle des fêtes de St Rémy le 27 février et venez faire ce geste simple qui sauve des vies.

Inscrivez-vous sur le site de l’EFS : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

N'oubliez pas votre pièce d’identité qui est obligatoire.