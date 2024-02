Les centres de loisirs de Chalon, Saint-Marcel, Châtenoy, Saint Martin en Bresse, Autun et Fragnes-La Loyère avaient rendez-vous pour un tournoi 3X3 de basket à la Verrerie

Encore un joli succès à mettre au profit du service jeunesse de la ville de Chalon et de Formapi. C'est une cinquantaine d'adolescents âgés de 11 à 17 ans, venus de 6 communes de Saône et Loire, jusqu'à Autun. Sur l'initiative de Sadio, animateur chalonnais qu'on ne présente plus et de Thomas, issu du centre de formation de l'Elan Chalon, c'est une belle journée basket avec un tournoi 3X3 qui s'est déroulée ce jeudi dans l'enceinte du gymnase de la Verrerie. Cerise sur le gâteau, Kenny Baptiste, l'ailier Chalonnais est venu à la rencontre des jeunes, accompagnée par la star qu'est Scott, la mascotte incontournable de l'Elan. Et disons le clairement... un succès garanti pour une journée pleine de sourires et de souvenirs. Une mention toute particulière aux trois jeunes arbitres bénévoles qui ont permis la pleine réussite de la journée, Mathieu, Halime et Damis.

A noter que les centres de loisirs de l'agglomération et des agglomérations voisines ont pris l'habitude de travailler ensemble et de mutualiser leurs actions, permettant de rationnaliser au maximum les organisations. Mardi prochain.. le rendez-vous est d'ailleurs donné à Autun pour une journée spéciale Breakdanse.

Laurent Guillaumé