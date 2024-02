AVIS DE DECES - Monsieur Aris PERRUSSON

ÉPERVANS



Simone, son épouse ;

Didier et Emmanuelle,

Véronique et Christian,

Corinne et Joël,

ses enfants ;

Quentin, Simon, Benoit, Gaël, Lily-Reine, Pacôme, Lola,

ses petits-enfants

et leurs conjoints ;

Elio, Aubin,

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Aris PERRUSSON

" Ancien Pompier Volontaire"

" Ancien d' Algérie "

survenu à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu samedi 24 février, à 11h30, en la salle de cérémonie du centre funéraire, 115 avenue Boucicaut où Aris repose.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie l'ensemble du personnel soignant de l'Unité des Cerfs de l'Ehpad les Terres de Diane pour ses bons soins ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.