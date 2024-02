AVIS DE DECES - Madame Paulette BOSSUT née CHAUVILLE

CHALON-SUR-SAÔNE - VARENNES-LE-GRAND



Françoise et Jacky,

Brigitte et Christian, ses enfants ;

ses petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Paulette BOSSUT

née CHAUVILLE

survenu le 21 février 2024,

à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées mercredi 28 février 2024, à 15 heures, en la salle de cérémonie, 115, avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Pas de plaques.

La famille remercie l'ensemble du personnel de l'EHPAD

« Roger Lagrange » pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Paulette a rejoint sa fille,

Annick

décédée en 2002 ;

et son époux,

Robert

décédé en 2022.