Zone de revitalisation rurale - Le député Rémy Rebeyrotte précise sa position

Suite à la publication de la seconde version du projet de carte des communes retenues en zone de revitalisation rurale, j’ai fait part de mon opposition concernant le nord de la Bresse et Saint-Sernin-du-Bois.

Dans le nord de la Bresse, il s’agit de communes de petite taille qui doivent relever en permanence les défis de la maîtrise des inondations de la Saône et du Doubs et y consacrer des moyens très importants.

Pour Verdun-sur-le-Doubs et Ciel, l’enjeu est de fonder une commune nouvelle que l’Etat doit accompagner et favoriser. Hors de question que on les prive aujourd’hui de moyens alors que le rapprochement porte en large partie l’avenir de ce territoire et alors que les représentants de l’Etat sur le terrain font tout pour faciliter l’émergence d’une commune nouvelle.

Pour Saint-Sernin-du-Bois, je plaide pour une logique de cohérence territoriale vis-à-vis des autres communes rurales de la Communauté Urbaine.

J’ai donc saisi immédiatement sur cette nouvelle version le Premier Ministre, Monsieur Béchu, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi que Madame Faure, Ministre déléguée aux collectivités territoriales et à la ruralité.

Rémy REBEYROTTE, Député de Saône-et-Loire