L’inauguration de la fête foraine du Carnaval de Chalon-sur-Saône a eu lieu ce vendredi !

Vendredi 23 février à partir de 17 heures 30, Place du Général De Gaulle Place Mathias, Place du Collège, Place de Beaune, Place de l'Obélisque et Boulevard de la République à Chalon-sur-Saône, la fête foraine du Carnaval ouvrait ses portes pour le plus grand bonheur des petits et grands.

L’inauguration était programmée à 17 heures 30 en présence de nombreuses personnalités : Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, 1er adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Pierre Carlot, Conseiller Municipal en charge des associations, Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, délégué aux relations avec les bénévoles associatifs... Et des conseillers municipaux chargés de Mission, Paul Thébault, Chargé du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité. Benoît Morgante, Chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Monique Brédoire, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes, Stéphane Duplessis, Président de Chalon Commerces, les reines du carnaval, Jade André, Reine du carnaval de Chalon, Tatiana Millot, 1e Vice Reine du carnaval de Chalon, Emma Beaufils, 2e Vice Reine du carnaval de Chalon, René Hayoun, Président de l’Union intersyndicale des entreprises foraines de France, Jordan Drouhin (Autos scooter, Place de Beaune), Yoann Rajun (Grande Roue place de la gare), Eric Ciceron (manège Le 1 000 Pattes), Carly Foelker, Reine des forains de la fête foraine 2024…

Une fête foraine sera présente jusqu'au 6 mars et proposera aux Chalonnais et Grand-Chalonnais plus de 160 attractions et stands, allant des manèges en tout genre aux stands d'auto-tamponneuses, en passant par les stands de barbe à papa et de tirs à la carabine, manèges à sensation…

Après avoir coupé le ruban d’inauguration,

Extraits des discours prononcés :

Gilles Platret : « Le carnaval de Chalon va être en place jusqu’au 6 mars. Il n’y aura pas de prolongation car il y a la mi-carême qui enchaine, donc on est ensemble avec nos amis forains jusqu'au mercredi 6 mars. Bien naturellement une présence de la fête foraine au centre ville qui est souhaitée, voulue et qui d’année en année attire énormément de monde en plus du carnaval et cela n’est pas négociable, c’est vraiment le souhait que l’on a de garder nos amis forains au centre ville. 160 attractions cette année, donc un bon cru et au total si on compte les familles des forains on n’est pas loin des 500 personnes qui vont vivre avec nous à Chalon jusqu’au 6 mars […] Avec des événements un peu forts comme le carnaval pour tous en direction des personnes en situation de handicap mais aussi une rencontre des forains avec les résidants de l’Esquilin et de Béduneau des foyers logements gérés par le CCAS de la ville de Chalon pour partager aussi l’esprit de carnaval […] Donc on n’est plus que jamais décidé à inscrire cette fête dans la durée d’abord parce que on a eu l’honneur d’être désignée ‘Capitale Française de la Fête Foraine’ et cela on y tient absolument. Et puis aussi parce qu’il y a un autre dossier en lice que la ville de Chalon défend aux côtés de ses amis forains devant les instances de l’U.N.E.S.C.O pour classer les arts forains dans le patrimoine immatériel et patrimoine culturel de l’humanité [...] On a toujours aussi l’exposition à l’Espace Patrimoine sur la fête foraine. Donc on est engagés à fond aux côtés des forains et on sait qu’ils sont ultra-présents à nos côtés à Chalon. Je vous remercie ! ».

René Hayoun ajoutait : « D’abord merci à Monsieur le Maire, à la municipalité et au Président du Comité des Fêtes. Il est vrai que pour nous ce moment est très important car c’est l’une des premières fêtes foraines de l’année, ce qui permet à beaucoup de forains de venir tester leur attraction. Il y a d’ailleurs quelques nouveautés qui seront présentes sur le site. Je tenais aussi à remercier le ‘Service des Droits de Places’ qui effectue un excellent travail pour aménager le plus justement possible les occupations du domaine public. Je tenais à remercier sincèrement la ville de Chalon sur un autre point, c’est qu’elle est Capitale de la fête Foraine c’est vrai mais il ne faut pas oublier aussi que la fête foraine a été mise à l’honneur dans le cadre des journées du patrimoine au niveau européen et que l’exposition sur la fête foraine a encore bien lieu en ce moment sur les quais, ce qui prouve l’attachement de la ville de Chalon pour les forains et l’attachement des forains pour la ville de Chalon. C’est un attachement commun qui est amical et fraternel et en même temps, cette sincérité nous permet aussi de prouver à tous qu’il y a une complicité qui peut se dérouler, quand il y a de très bonne conditions […] Il y a encore une très belle fête foraine cette année, la ville a fait le maximum pour nous accueillir. On sait que c’est toujours avec le cœur que l’on est accueilli ici et on espère que le temps faisant les générations futures n’oublieront pas que la ville de Chalon est une ville accueillante, une ville festive, que d’ailleurs nous faisons partie de ce monde festif et que nous sommes ici en famille, avec nos amis et avec les chalonnais. Que désormais la fête foraine fait partie du patrimoine immatériel de la ville et que la ville de Chalon est dans le cœur des forains de France ! ».

Sébastien Mercey : « Le Carnaval de Chalon, c’est l’arrivée du printemps, l’arrivée des beaux jours et nous, notre leitmotiv, c’est de rendre les rues festives et on a hâte de rencontrer les gens dès ce soir […] C’est toujours un réel plaisir avec toujours un peu d’impatience que ces festivités démarrent […] Vive la fête, les forains sont nos amis, sans eux le carnaval ne pourrait pas exister ! Bien sûr merci au soutien indélébile de la Mairie de Chalon qui sont toujours à nos côtés. Sans les forains, sans la mairie, il n’y a pas de carnaval ! ».

S’en suivait une déambulation des autorités au sein de la fête foraine.

Et un passage obligé chez le prince du sucre d’orge, Bruno Lanaret !

Les reines récompensées par Bruno !

A 18 heures 30, sa Majesté Cabache et son épouse la reine Moutelle arrivent sur la fête foraine !

Clin d'oeil à deux enfants séduits par le couple royal

