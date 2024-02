Tournoi vétéran du FRSM : un trophée second en l’honneur de Daniel Rageot, ancien président des vétérans et bénévole impliqué du club

Et pour cette reprise (NDLR : le tournoi n’avait pas eu lieu depuis 2020 à cause de la crise sanitaire), les organisateurs ont décidé d’ajouter un trophée seconde place en l’honneur de Daniel Rageot, ancien président de l’équipe des vétérans et engagé au FRSM depuis plus de 20 ans, malheureusement décédé en février 2023.

À noter que la première place du tournoi est toujours en l’honneur du fondateur des vétérans de Saint-Marcel : Pierre Lang.

Pour l’occasion, Cécile, la fille de Daniel Rageot est venue assister au tournoi accompagnée de son compagnon, tous deux très touchés par l’attention portée à Daniel.

« Le foot c’était vraiment la passion de mon papa, j’ai réellement passé toute mon enfance sur les terrains ! » s’est souvenue Cécile.

En effet, Daniel a toujours pratiqué le foot, toute sa jeunesse au sein de l’équipe de Mervans, puis lorsqu’il s’est installé à Saint-Marcel au sein du FRSM.

« C’est un pilier du club, il était engagé auprès des plus jeunes en tant que président de la commission des jeunes et puis, il a tout naturellement pris la présidence des vétérans » ont confié les licenciés du club.

Samedi matin, une gerbe de fleurs a été déposée au cimetière de la part de tout le club.

Ce sont donc 12 équipes venues notamment de Beaune, jusqu’à Verdun en passant par Lessard ou encore Crissey qui se sont donc affrontées ce vendredi soir.

Des équipes de cinq joueurs et des matchs de 6 minutes, tout cela dans un esprit chaleureux et convivial.

« Le but c’est de s’amuser, se rencontrer et que chacun vienne remettre son trophée en jeu l’an prochain » ont expliqué Joël Mercier et Laurent Capello, le binôme de président et vice-président des vétérans de Saint-Marcel.

Voici donc le podium de la soirée :

1ère place : Equipe des Vétérans FRSM

2ème place : Equipe Abergement Saint-Colombe

3ème place : Equipe de Poligny

Cette soirée s’est déroulée dans une ambiance festive autour de la buvette et de la tombola organisée par le FRSM.

Pour rappel, l’équipe vétérans FRSM est composée d’une trentaine de footeux de plus de 35 ans qui se réunissent tous les vendredis soirs pour partager leur passion du ballon rond.



Amandine CERRONE.