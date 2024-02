Carton plein pour l’Association Géologique des Volcans d’Auvergne et sa 65e édition de Géologix

Chaque année qui passe, Géologix s'installe comme l'un des rendez-vous majeurs du calendrier national pour les passionnés de minéraux. Et cette année est venue confirmer le constat.

La Halle des Sports de Châtel-guyon a brillé de mille feux tout au long de ce dernier week-end de février pour son traditionnel rendez-vous minéralogique. Un moment devenu incontournable dans l'agenda de bien des passionnés de "cailloux". Il faut dire que Géologix coche à la perfection toutes les cases pour s'inscrire comme un moment très attendu. Sous l'égide de l'Association Géologique des Volcans d'Auvergne, le salon de ce week-end permettait de jouer le rôle de carrefour entre nos aires minéralogiques.

Entre les cristalliers Vivien Leydet des Alpes du Sud dont le stand regorgeait de quartz en tout genre ou Christophe Despierres de l'Isère, les prospecteurs alsaciens,mais aussi les géologues bretonnes que sont Marie et Alex, Géologix permetait bien entendu de faire la part belle à des minéraux plus locaux avec les incontournables de Guillaume Mazankiewicz ou de Jacques Maupas notamment. Côté librairie spécialisée, Louis-Dominique Bayle et les Editions du Piat, figure indispensable de la minéralogie, étaient bien sûr moblisés pour l'événement... sans oublier les vitrines de minéraux d'exception d'Alain Martaud.

Chapeau bas à toute l'équipe réunie autour de Christophe Serror pour ce joli moment qui en appelle encore bien d'autres.

L.G