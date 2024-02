CARNET BLEU - Bienvenue à Elio

Elio BOLLARD-GIL est né le 18 février à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Avec son poids record de 4 kilos 410, il est le premier bébé de Marine GIL et de Corentin BOLLARD. La maman est agent d'entretien et le papa est technicien de maintenance. La petite famille réside à Chalon-sur-Saône. Nos félicitations aux parents et meilleurs voeux au bébé !