Chasseurs et pêcheurs de Saône-et-Loire s’associent une nouvelle fois pour nettoyer la nature en relayant l’opération nationale « J’aime la nature propre ».

Cette dernière vise à mobiliser le réseau associatif pour organiser des sites de collecte de déchets et à rassembler un maximum de personnes principalement le 1er samedi de mars, lors d’une matinée, pour nettoyer la nature.

Cette opération éco-citoyenne s’adresse à tous (adultes et enfants), chasseurs, pêcheurs, randonneurs, cyclistes, riverains… Les bénévoles sont attendus nombreux sur ces lieux de rendez-vous pour le ramassage des déchets.

Pas d’inscription préalable pour participer, il suffit de se rendre le jour J sur un des points de collecte. Pour une collecte en toute sécurité, des gants de protection et un gilet fluorescent seront remis aux participants ainsi que des sacs. Les responsables de sites encadrent les bénévoles jusqu’au retour au point de rendez-vous prévu à 11 h 30. La fin de matinée doit permettre de faire un bilan de la matinée et des déchets collectés, de sensibiliser au tri de ces déchets en fonction de leur nature et d’avoir un temps d’échange convivial entre les participants.