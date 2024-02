8ème édition du concours international franco-suisse, quadrette vétéran de boules lyonnaises : Les délégations suisses sont arrivées

Le clin d’œil info-chalon.com

Arrivées comme prévu au siège de la Boule Saint Jean, 4 impasse Sainte Marie à Chalon-sur-Saône, mercredi 28 mars à 16 heures 30 et partager quelques verres de l’amitié, les délégations suisses d'Yverdon et de Blonay se sont rendues au boulodrome de Chalon pour quelques lancés de boules et prendre connaissance des terrains sur lesquels ils vont évoluer le lendemain.

S’en suivait un transfert sur le lieu d’hébergement avant de regagner à 18 heures 30, la Maison des Vins pour une soirée dégustation et une réception officielle avec remise de présents.

Une soirée qui s’est déroulée en présence de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S et de Jean Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S.

La soirée se poursuivait à 20 heures par un délicieux repas chez Jérôme Ruget du restaurant Chez Jules, sponsor du club de la Boule Saint Jean puis un retour très tardif à leur hôtel.

Ce jeudi 29 septembre sera très chargé avec pour commencer un petit déjeuner à 7 heures 45 à la Brasserie ‘Le Saint Pierre’, sponsor du club, à 8 h 30, une réception à la Mairie par Gilles Platret, assisté de toutes les institutions, à 9 h 30, la cérémonie d’ouverture de la 8ème édition du concours franco-suisse quadrette vétérans de boules lyonnaises, 9 heures 40 les hymnes nationaux et 10 heures, le début du concours.

Le photoreportage Alexis

J.P.B