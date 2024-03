Inédit à Chalon : Théâtre et Relaxologie Appliquée

Nous avons rencontré Nathalie Barthalais, comédienne, metteuse en scène et professeure de théâtre, enseignante en Relaxologie Appliquée qui nous dit tout sur les bienfaits de ses stages ‘Théâtre et relaxation’. Interview…

Nathalie, quelle discipline est entrée en premier dans votre vie ? Le théâtre ? Ou la relaxologie appliquée ?

J'ai commencé par la Relaxologie Appliquée en 2002. Une formation dispensée par la merveilleuse Françoise Grimaud qui a changé ma vie. Ensuite, j'ai débuté les cours de théâtre avec Marc Benyamine à l'école de danse Céline Dabrowski ( lieu où ce dernier nous dispensait les cours) en 2004. Mais pour être honnête, le théâtre a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours joué la comédie ! Aujourd'hui j'ai le plaisir de mettre en scène, d'écrire pour mes élèves des pièces de théâtre adaptées, de faire la régie de spectacles et surtout de jouer!

A quel moment l’idée de combiner les deux a surgi et dans quel contexte ?

J'ai souvent eu des appels de personnes qui désiraient prendre des cours de théâtre pour être plus à l'aise dans la prise de parole lors d'une réunion ou autres situations. De plus, j'enseigne aux travailleurs handicapés de l'ESAT George Fauconnet, aux élèves primo-arrivants du lycée Hilaire de Chardonnet de la classe de FLS ( Français langue seconde) de Céline Perreau, ainsi qu'aux collégiens primo-arrivants de Robert Doisneau de la classe d' Isabelle Renaud. Avec mon amie comédienne Laetitia Diboine, (troupe des "Brûleurs de Planches" dont je fais partie) nous sommes également intervenues auprès des personnes en réinsertion à la régie de quartier du stade. A chaque fois, le théâtre a tellement apporté à toutes ses personnes sur le plan humain ! C'est d'ailleurs souvent très émouvant...C'est un art, une pratique qui permet de se révéler à soi et aux autres avec tous les bienfaits que cela engendre. J'ai intégré peu à peu la Relaxologie Appliquée dans mes cours, comme une évidence. C'est une méthode complémentaire à la pratique théâtrale qui permet de se recentrer et de se reconnecter à son être. Double bienfait !

Pour nous éclairer davantage, pouvez-vous nous en dire plus sur ce qu’est la Relaxologie Appliquée ?

C'est une méthode créée par Françoise Grimaud après 20 ans de pratiques et de recherches. Elle comprend trois techniques fondamentales: Le Yoga de l'énergie ( connaissance et contrôle de l'énergie), le Yoga Nidra ( Yoga du sommeil éveillé- relaxation) et la Méthode Vittoz ( rééducation du contrôle cérébrale par les 5 sens). Cette méthode est un enseignement que je pratique depuis plus de 20 ans avec, encore, des publics divers et qui a fait ses preuves. Elle permet, par une pratique facile et adaptable à chacun, d'être autonome face à la gestion du stress et autres maux.

Vous proposez des dates de stages à Chalon, à qui s’adressent-ils ?

A tout le monde à partir de 15 ans. (Je lancerai des stages pour enfants à la rentrée scolaire 2024)! Comme je vous l'ai dit, j'ai l'habitude de faire du théâtre et de la relaxation avec divers publics. Et ce stage ne demande pas d'aptitudes physiques ou mentales particulières ! Je travaille toujours dans l'adaptation et la bienveillance.

Comment et jusqu’à quand s’inscrire ?

Il suffit de m'envoyer un SMS au 06.74.96.56.50 ou un mail à [email protected] Il reste encore quelques places pour le 10 mars mais il y a le 28 Avril, les 6 et 7 juillet ainsi que les 4 et 5 août. Je précise que chaque stage sera différent dans le contenu pour atteindre le même but : détente et confiance !

SBR