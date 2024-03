13ème victoire consécutive !! pour le Rugby Club Givry-Cheilly

Pour le Coach Gérard Boissard : « Dans un match dur, avec des conditions difficiles, nous avons subit les assauts de notre dauphin qui venait chercher une victoire qualificative pour les finales à Beaune. Depuis huit mois où nous nous entraînons ensemble, nous avons senti un truc, une chose que l'on explique pas, un investissement, une concentration, qui ont abouti à une semaine extraordinaire ! On savait que Censeau viendrait avec des prétentions. Nous avons défendu comme des chiens, en marquant deux beaux essais. On n’a rien lâché, et franchement, gagner dans ces conditions c'est génial !! Je tiens à féliciter les avants qui ont répondu plus que présents dans le combat, merci à mes deux co-entraîneurs qui ont fait un travail énorme cette semaine, et merci aux 3/4 qui ont eu moins de bons ballons à jouer mais qui ont défendu également très fort dans des conditions compliquées. Merci beaucoup les gars de nous faire vivre ces moments-là ! On continue de bosser fort... »

Prochain match ce dimanche 10 mars contre le RC Dijonnais à Givry.