AVIS DE DECES - Monsieur Marc BERNARD

Saint-Rémy

Arlette BERNARD née GORCE, son épouse ;

Luc et Sylvain, ses fils ;

Jackie, sa belle-fille ;

Tanguy, Zacharie, Aristide et Alison, ses petits-enfants ; Moïse et Florent, son beau-frère et neveu ;

Ses tantes, cousins et cousines ainsi que toute la famille ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marc BERNARD

survenu le 28 février 2024, à l’âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 5 mars 2024, à 10h00, en l’église du Bourg de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres Guillon Chalon/Saône / St-Gengoux- Le-Nal

Crissey / Sennecey-Le-Grand www.pfguillon.fr - 03 85 48 29 37