Le gala annuel de charité de l'association Cultur'elles a joué à guichets fermés

Le 9e gala de charité organisé par l'association Cultur'elles (anciennement bouge ton lundi) et ses fidèles membres du bureau Linda Demelo et Emilie Forest.

Adeline Henriques (organisatrice événementielle de Cultur'elles) était au commande de cet événement et a présenté la soirée aux côtés de Dominique Boisselot. Et comme à chaque fois, les bénéfices sont entièrement reversés à l'association les Loupiots de Guigone du Centre Hospitalier de Beaune.

Un spectacle "100% danse" avec la présence de 150 artistes venus de plusieurs associations locales : Temps Danse et Compagnie de Saint-Marcel, Temps Danse de Varennes le Grand, Les Océnnes de Sennecey le Grand, atypik crew et génération typik de Chalon sur Saône, les rockcheerleader de Chalib et Cultur'elles de Chagny.

Un spectacle éclectique avec différents styles de danse du modern jazz au rock sauté en passant par le hip hop ou encore le cheerleading. La présence de Marie et ses échasses a illuminé les yeux du public pendant l'entracte.

Plus de 3h de spectacle mêlant émotion, dynamisme, professionnalisme et partage.

Près de 400 personnes ont répondu à l'Appel de Cultur'elles avec un dîner spectacle qui restera dans les annales.



Prochain gala de charité se tiendra au profit de l'association du don du sang de chagny.