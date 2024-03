Profitez d'une sortie botanique gratuite proposée par la Société des Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon-sur-Saône.

Venez vous aérer en nature et découvrir les plantes printanières locales avec nos experts. Ils vous guideront, partagerons leur savoir et répondrons à toutes vos questions.

Pour tout public, petits et grands, novices et connaisseurs, venez nombreux, on vous attend ! N'oubliez pas les bottes !



RDV Covoiturage : départ 13:30 depuis le parking Conforama (côté Buffalo Grill) de Chatenoy-le-Royal. GPS : 46°47'40.5"N 4°50'02.7"E

RDV sur place : 14:00 au parking en face de la déchetterie de Saint-Martin-sous-Montaigu (croisement D124 - D48). GPS : 46°48'31.6"N 4°42'43.1"E



Pour plus de renseignements, contactez-nous à [email protected] .

Retrouvez également nos activités sur https://www.ssnm-chalon.fr/