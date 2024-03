Quai Gambetta, un aménagement paysager didactique et historique

Ce secteur, du côté de la place Saint Jean de Maizel, était à finaliser. C'est désormais chose faite, avec la dernière phase de l'aménagement lancée. Gilles Platret est venu en personne, faire un point d'étape sur les travaux en cours, compte tenu du nombre d'interrogations posées par les Chalonnais en balade sur les quais.

Les platanes existants ont pu être préservés, mais aussi et surtout leurs racines, ont tenu à préciser les services des espaces verts de la ville. Entre chaque platane, une traversée en pierres de taille a été réalisée, divisant la longueur en six espaces distincts de huit mètres de large.

"C'est un nouvel espace vert créé" a insisté Gilles Platret. "Ce sont 6 jardins à thèmes qui viendront recouvrir cet espace du quai".

Le jardin des Couleurs

Le jardin Historique

Le jardin de l’Amour

Le jardin du Langage

Le jardin Olfactif

Le jardin Nourricier

formeront le clin d'oeil à Chalon sur Saône. Chaque espace disposera d'une végétalisation spécifique en lien avec le thème. Un panneau est proposé pour chaque espace, ainsi que la présentation du thème et quelques explications sur les plantes et leurs usages. Une signalétique particulière et un éclairage nocturne viendront agrémenter les lieux, sans oublier des bancs. Chaque espace sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Fin des travaux et des plantations d'ici le mois de mai.