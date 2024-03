Rugby : le CRC accroche deux victoires contre Morteau

Un dimanche de terrain lourd, mais un dimanche avec deux victoires pour la B du CRc, score 35 à 14 et pour la Première un score plus étriqué 11 à 3 malgré une grosse blessure pour un joueur de Chatenoy le Royal. Deux matchs face à des équipes de costauds franc-comtois.

Dimanche prochain déplacement chez les voisins et amis de Verdun sur le Doubs.

Place aux photos et merci à Christian Cléaux de s'être déplacé et être sur le bord de touche.